Un museo a Ladispoli? L'idea: "Intitolatelo a Marcello Guidolotti - Terzo Binario News

Riceviamo e pubblichiamo

“Un museo a Ladispoli? Certo, è da tempo che se ne parla. Svariate sono state le ipotetiche sedi tra cui la più bella e idonea, il Castellaccio dei Monteroni.

Ben venga, sarebbe ora ,visto che siamo diventati città: ma il nome proposto non sembra sinceramente idoneo. Addirittura si è andati a scomodare i libri di storia, per cercare di avere un personaggio in più, come è stato fatto per piazza Martini Marescotti, storica piazza di Ladispoli: dopo oltre 50 anni venne sfrattato il suo nome per far posto ad altro nominativo.

Un museo a Ladispoli? Benissimo. La prima cosa che faremo sarà chiedere a Villa Giulia tutti i nostri reperti storici, auspicando e proponendo un nome di un nostro concittadino storico che non è più fra noi. Una persona apolitica, magnanima, buona, benvoluta da tutti. La sua vita vissuta è stata una grande generosità, una grande passione per la comunità.

Marcello uguale Generosità: una persona seria e scherzosa, una persona vera. Marcello Guidolotti è il nome per il museo ladispolano , un uomo che non si è mai tirato indietro davanti ad una iniziativa, un esempio su tutti i carri allegorici del carnevale. Era Marcello Guidolotti che si impegnava per la gioia di tutti i bambini, non solo organizzando ma anche operando materialmente con genitori, bidelle, insegnanti.

Un nome che esorto Ladispoli a ricordare , un uomo che della generosità ne ha fatto uno stile di vita”.

Franco Conte