Sanità, l'assessore Napoli: "A Civitavecchia la prevenzione arriva nei tre centri sociali" • Terzo Binario News

La partnership tra il Comune di Civitavecchia e l’Asl Roma 4 porta la prevenzione nei Centri sociali. Dopo la piena riapertura delle tre strutture del territorio, si intensificano infatti le attività e grazie ad un accordo tra le istituzioni anche la campagna vaccinale sarà più capillare.

Come spiega l’Assessore ai Servizi Sociali, Cinzia Napoli: “Grazie alla collaborazione con Asl e alla grande disponibilità della direttrice Cristina Matranga, i frequentatori dei tre centri sociali polivalenti di Civitavecchia potranno ricevere nei prossimi giorni le informazioni che vorranno sia sul vaccino anti-influenzale che sui richiami per il Covid.

Personale sanitario sarà inviato domani, martedì 8 novembre, al centro Giuseppa Ledda di via Molise 4 per il primo incontro, dalle 15.30 alle 17. Seguiranno analoghe iniziative giovedì 10 novembre al centro Carlo Chenis di viale Togliatti 2 e martedì 15 novembre al centro Anna Magnani di via Bernardini, al quartiere Faro, sempre con orario dalle 15.30 alle 17”.