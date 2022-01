Upim Cerveteri cerca personale anche senza esperienza - Terzo Binario News

Una importante opportunità lavorativa a Cerveteri.

È online da poche ore infatti l’annuncio di Upim Cerveteri, sito in Via Settevene Palo, vicino una delle farmacie comunali, l’annuncio con cui l’azienda ricerca personale per rafforzare il proprio organico.

Anche senza esperienza, purché si abbia voglia di lavorare.

Da Upim, si può trovare qualsiasi prodotto per la casa ad un prezzo concorrenziale ed altamente accessibile, dall’abbigliamento al make up e tanti altri articoli.

Per candidarsi è necessario portare un curriculum presso il punto vendita o inviarlo alla pagina Facebook “upim Cerveteri”.

Per informazioni è possibile contattare anche il numero 069941773