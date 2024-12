Unione Inquilini Civitavecchia: "Il commissario Fasoli si è svegliato" • Terzo Binario News

“Finalmente si è svegliato il Commissario straordinario dell’ATER Civitavecchia, Massimiliano Fasoli.

Il 18 dicembre scorso a reti unificate ( l’intervista è apparsa su tutti i telematici della zona) Massimiliano Fasoli ha comunicato di aver consegnato il palazzo di viale Guido Baccelli n.79 alla ditta che si occuperà del restyling finanziato con il PNRR e che avrà un incontro con il Comune di Civitavecchia per parlare del PINQUA a San Liborio anch’esso finanziato con il PNRR.

L’Unione Inquilini di Civitavecchia e tutti gli assegnatari interessati tifano perché le opere finanziate con il PNRR vengano ultimate entro i termini, anche se non tutti i lavori sono iniziati e ci riferiamo ai palazzi n.73, n.75 e 83 di Viale Baccelli, alle 2 palazzine di Via XVl Settembre, al Pinqua di S.Liborio ( progetto di circa 15 milioni per riqualificazione aree verdi e ristrutturazione di 140 appartamenti), per cui il rischio di perdere i relativi finanziamenti è altissimo.

Il commissario straordinario ha dimenticato di dire che tutti questi interventi sono stati programmati, progettati, finanziati e aggiudicati alle imprese diversi mesi prima del suo insediamento avvenuto a fine ottobre 2023; non si conoscono i motivi di questi ritardi.

Infine una vera e propria presa in giro appare la dichiarazione resa dallo stesso Fasoli qualche settimana fa circa la realizzazione del progetto di demolizione e ricostruzione delle due palazzine di Via XVI Settembre, visto che è stato risolto il contratto con la impresa che si era aggiudicato l’appalto (piacerebbe sapere a quale prezzo), e non è dato sapere se la seconda impresa in graduatoria ha accettato l’incarico.

L’augurio di Unione Inquilini per l’anno nuovo è che gli inquilini possano rientrare presto nei nuovi alloggi ristrutturati ed efficientati, ma nel contempo denunciamo che tante famiglie civitavecchiesi rimangono senza casa. Ci riferiamo alle 700 famiglie che “abitano” da anni la graduatoria ERP, per loro non c’è neppure un soldo per poter assegnare un alloggio dignitoso cui hanno diritto.

Avevano sperato nell’assegnazione di alloggi del palazzo nuovo di via Veneto, ma anche stavolta le aspettative sono andate deluse perché Ater si oppone e non mette a disposizione altre case per l’assegnazione ERP.

L’augurio più grande, che per noi costituisce un impegno del sindacato inquilini, è cambiare questo intollerabile disprezzo per chi vive in sofferenza il disagio abitativo, che invece avrebbe bisogno di considerazione e azione solidale degli enti amministrativi ed istituzionali preposti alla politica dell’abitare”.

Unione Inquilini Civitavecchia