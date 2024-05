Coser Civitavecchia, finale di stagione con grandi appuntamenti • Terzo Binario News

Sarà un’estate a tutto tondo per la Coser. Innanzitutto il settore agonismo, con i nuotatori che saranno impegnato nella qualificazioni e alle finali nazionali del campionato estivo.

Importantissimo l’appuntamento di fine giugno col Settecolli a Roma, dove ci saranno Lorenzo Ballarati, Asia Ricci e Damiano Melis, assi della Coser Aniene.

La società del patron Antonio Parisi è al lavoro anche per la stagione estiva negli impianti di sua gestione. Allo Sport Garden ci saranno le settimane ludico-sportive del campus, che si svolgerà dal 10 giugno al 6 settembre e sarà riservato ai bambini dai 3 ai 13 anni.

Numerosissime le attività: scuola nuoto, danza, fitness, giochi ludici e psicomotori, attività didattiche, giochi di società, giochi in piscina, gonfiabili, baby padel e ago padel, sotto la supervisione di personale competente e qualificato, con esperienza decennale Fin, Isef e Uisp.

Le iscrizioni sono già aperte, tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. Alla piscina comunale di via Maratona ci saranno i corsi di nuoto estivi, con lezioni bisettimanali, per un totale di 13 sessioni, dal 3 giugno al 15 luglio, sia per adulti che per bambini, anche nella vasca baby.

I corsi adulti ci saranno il lunedì e il mercoledì, con quattro turni, i primi due di mattina e gli altri due nel tardo pomeriggio. Per quanto riguarda i bambini tre turni, alle 17,30, alle 18,15 e alle 19 il lunedì e il mercoledì. Ci sarà anche l’acqua fitness, con turni in vari giorni e varie fasce orarie. Anche per questi corsi si sarà personale altamente qualificato. Fino al 1° settembre ci sarà il nuoto libero, con fasce mattutine e pomeridiane. Potete leggere tutti gli spazi e tutti gli orari nei depliant che potete trovare nelle piscine di via Maratona e dello Sport Garden. Per qualsiasi informazione 076623264 e la pagina Facebook Cosernuoto.