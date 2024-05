Tavolo allungabile da esterno: funzionalità ed eleganza anche in un piccolo giardino • Terzo Binario News

La presenza di un tavolo da esterno permette di vivere il giardino o il terrazzo in tutta libertà, creando una vera e propria zona living all’aperto, da condividere con famigliari e amici, dove organizzare pranzi, cene e aperitivi o per trascorrere qualche momento piacevole e rilassante.

In particolare, il tavolo allungabile da esterno è un elemento di arredo salvaspazio versatile e funzionale, che offre diversi vantaggi adattandosi anche ad uno spazio di dimensioni limitate, senza rinunciare all’aspetto dell’estetica e del design.

Grazie alle sue caratteristiche il tavolo allungabile da esterno consente inoltre di ottimizzare lo spazio secondo le proprie esigenze personali, inserendosi sia in un piccolo giardino, sia in un terrazzo, un cortile o una veranda.

Perché preferire il tavolo allungabile da esterno

Tra i mobili salvaspazio, il tavolo è uno dei più diffusi poiché ha un ingombro minimo ma, all’occorrenza, può essere esteso per accogliere un certo numero di persone e per allestire comodamente il pranzo o il buffet.

Le principali caratteristiche di un tavolo allungabile da esterno sono:

Praticità e versatilità. Un tavolo estensibile permette di personalizzare la superficie disponibile in base alle proprie esigenze, ad esempio per accogliere gli ospiti a pranzo o a cena, per creare un ambiente di gioco o di studio o per avere un piano di lavoro a disposizione, per poi richiuderlo quando non si verificano necessità particolari;



Dove è più indicata la presenza del tavolo estensibile

Il tavolo allungabile da esterno è perfetto in giardino, anche se lo spazio a disposizione è limitato: i mobili trasformabili sono progettati proprio per incontrare le necessità di chi vive in una casa di piccole dimensioni e desidera sfruttare al massimo la superficie disponibile, sia all’interno che all’esterno.

Considerando l’estetica, il colore e il design, un tavolo di questo tipo può essere collocato anche su un piccolo terrazzo, su una veranda, sotto un portico o una pergola, e ovunque si voglia creare un’area personalizzabile per accogliere gli ospiti, pranzare o dedicarsi alle proprie attività preferite.

Scegliendo il modello adatto, il tavolo allungabile può essere una soluzione ideale anche in un ambiente interno, grazie alla versatilità che consente di inserirlo senza problemi in un monolocale o in una piccola cucina.

È molto importante valutare con attenzione la qualità del materiale e delle finiture, e avere la certezza di acquistare un prodotto funzionale, pratico e resistente, soprattutto per quanto riguarda il meccanismo che permette di allungare il piano del tavolo.

Consigli per la scelta di un tavolo allungabile

Oltre alla qualità del materiale, che deve resistere bene alle intemperie e agli eventi climatici, un tavolo allungabile deve avere un design in sintonia con lo stile del proprio arredamento, sia interno che esterno, soprattutto se la destinazione è una veranda, che svolge un ruolo di collegamento verso il giardino.

È inoltre importante verificare l’ingombro anche del tavolo aperto, per evitare problemi di spazio e per motivi di sicurezza, e accertarsi che il sistema di apertura sia semplice, ergonomico e resistente all’uso.