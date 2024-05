I Leoni del rugby under 16 pronti a partire per Olbia • Terzo Binario News

Prima della finale di ritorno in Sardegna, cena congiunta di ragazzi e dirigenza del Civitavecchia Rc e della Ur Ladispoli

“Le due compagini Under 16 dell’URL e del CRC, ormai note in zona come una sola grande squadra denominata Leoni, si sono riunite per una serata voluta e sponsorizzata dal presidente dell’URL società di rugby cerite Marco Tassi, presso “Passione Pasta”, ristorante ladispolano famoso per le prelibatezze culinarie della

tradizione romana, ma non solo, con pasta rigorosamente fatta a mano.

I ragazzi nonché compagni di squadra, hanno consolidato le amicizie nate in campo grazie a questo momento conviviale.

Compagno deriva dal latino “cum panis” ovvero accomuna coloro che mangiano lo stesso pane. Coloro che lo fanno condividono anche l’esistenza con tutto quello che comporta: gioia, impegno, lotta e anche sofferenze sul terreno di gioco ma soprattutto fuori!

Noi …Loro…i genitori e tutti quelli che ci sostengono formano la Nostra Grande Famiglia!

Un calorooso abbraccio a chi forma i nostri ragazzi creando uomini più che campioni…

Flavio Lauri, Antonino Lucantoni, Stefano Pergolesi e Simone Montana Lampo un grazie anche ai dirigenti sia della URL che del CRC ma soprattutto ai ragazzi

che hanno permesso di creare tutto questo e portare lustro alle nostre due società”.

Così i sodalizi in una nota.

Domenica in campo a Olbia per la finale interregionale di ritorno.

All’andata al Moretti 2 è finita 64-12 in favore dei Leoni.