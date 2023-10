“Una vita per il Cinema”, al Granarone a Cerveteri il Premio Massimo Jaboni • Terzo Binario News

Appuntamento per sabato 21 e domenica 22 ottobre all’interno dell’Aula Consiliare del Granarone

Un omaggio ad un grande personaggio del Cinema, di cui proprio quest’anno ricorrono i 10anni dalla scomparsa. Sabato 21 e domenica 22 ottobre, a partire dalle ore 18:30, l’Aula Consiliare del Granarone ospiterà “Una vita per il Cinema – Premio Massimo Jaboni”, due pomeriggi di incontri, testimonianze e racconti di importantissimi personaggi dello spettacolo e del cinema italiano.

Nel pomeriggio di sabato, ospiti gli attori Alessandra Bonarota, Gianluca Magni, Pino Ammendola, Antonella Salvucci, Claudio Botosso, Monica Carpanese, anche sceneggiatrice e Prospero Richelmy, anche commediografo. Arricchiscono la carrellata di ospiti, Angelo Bassi, produttore distributore, Massimo Benenato, scrittore e Blentina Tafaj, addetta al trucco e parrucco.

Altrettanto importante la schiera di ospiti di domenica 22 ottobre: prevista la presenza di Alberto Dell’Acqua, attore e stuntman, Mirella Banti, attrice, le attrici Imma Piro, Annalisa Favetti, Elena Russo e Gianni Franco. In scaletta poi gli interventi di Enzo De Camillis, scenografo e regista, Daniele Falleri, regista e sceneggiatore, Sergio Martino, regista e sceneggiatore, Roberto Girometti, autore della fotografia, Adolfo Troiani, anch’egli autore della fotografia e il Maestro Marco Werba, compositore di colonne sonore.

Direttore artistico della rassegna, Felice Corticchia, organizzatore Ottavio Serafini. Promotrice, la sorella di Massimo Jaboni, la Signora Silvana.

“Siamo estremamente felici di poter ospitare all’interno dell’Aula Consiliare della nostra città un appuntamento così prestigioso come il premio dedicato a Massimo Jaboni – ha detto il Vicesindaco di Cerveteri Federica Battafarano – per due giorni avremo tantissimi ospiti e volti noti del mondo del cinema e dello spettacolo. Tutti gli appassionati di Cinema sono dunque invitati a partecipare: sarà occasione di conoscenza e scoperta del meraviglioso mondo del cinema, oltre che di un personaggio, come Massimo Jaboni, che ha dedicato una vita alla pellicola e al cinema”