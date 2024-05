Pestaggio fra detenuti al carcere di Civitavecchia • Terzo Binario News

Colpiti anche gli agenti, la denuncia della Fns Cisl

“Apprendiamo che martedì mattina due detenuti nordafricani del NC CC Civitavecchia hanno selvaggiamente picchiato due loro compagni di detenzione di cui uno è e dovuto ricorrere alle cure mediche presso l’ospedale di Civitavecchia per i traumi riportati.

Si è evitato il peggio per i due nordafricani solo grazie al tempestivo intervento della polizia penitenziaria .

Nell’ intervento della polizia penitenziaria gli stessi nordafricani hanno cagionato lesioni ad un ispettore ed ad un assistente che hanno dovuto far ricorso alle cure mediche presso il pronto soccorso della città con alcuni giorni di prognosi .

Apprendiamo che, lunedì scorso, alcuni detenuti hanno arrecato diversi danni ai beni pubblici che ha interessato una sezione circondariale.

La situazione è sempre più drammatica, si rischia il collasso del sistema penitenziario, il sovraffollamento e la gravissima carenza degli organici, connotato dalla drammaticità degli eventi, sta compromettendo seriamente l’ordine e la sicurezza di tale sede.

Per la FNS CISL LAZIO non è più disponibile ad assistere ed a subire il degrado che vive il sistema penitenziario, poiché, non esiste civiltà in un Paese che non si occupi del fatto che regole minime di dignità e sicurezza sono valori unici che valgono anche all’interno dei penitenziari”.

IL SEGRETARIO GENERALE FNS CISL LAZIO

F.to Massimo Costantino