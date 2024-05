Blitz degli ambientalisti in via Condotti: vernice contro le vetrine dei negozi (FOTO) • Terzo Binario News

Intervento della polizia locale: bloccati 13 attivisti di Ultima Generazione

Blitz degli ambientalisti – Ultima Generazione – questa mattina, alle 11, in via Condotti a Roma. Alcini attivisti hanno imbrattato con la vernice arancione alcune vetrine dei negozi.

Sul poto le pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenute. Tempestivo l’intervento degli agenti del I Gruppo Centro della Polizia Locale, che hanno immediatamente interrotto l’azione dimostrativa e messo in sicurezza l’area, riuscendo a bloccare i responsabili, 13 persone, che sono state accompagnate presso gli uffici di via della Greca, dove ora si trovano per gli accertamenti di rito e gli atti a seguire.