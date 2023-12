A Santa Marinella la raccolta prevista per il primo gennaio verrà anticipata al 31 dicembre • Terzo Binario News

“Rispondendo alle molteplici sollecitazioni formulate dagli utenti, anche per consentire agli Operatori Ambientali di poter trascorrere con turnazioni le festività in famiglia, la raccolta del rifiuto indifferenziato prevista per il lunedì 1 gennaio 2024 sarà anticipata alla domenica 31 dicembre 2023.

In tal modo sarà quindi possibile liberare le abitazioni dal rifiuto indifferenziato, quello che di norma è il più ingombrante, per l’ultimo dell’anno.

Il 2 gennaio 2024 ripartirà l’opera di raccolta del rifiuto organico, come previsto da calendario. Eventuali esigenze straordinarie connesse con l’aumento della produzione dei rifiuti saranno affrontate e risolte nell’arco della settimana che partirà dal 2 gennaio 2024. Ogni richiesta di intervento straordinaria potrà essere segnalata all’Ecosportello numero verde 800 744 466.

Pertanto il rifiuto indifferenziato sarà raccolto domenica 31 dicembre, il lunedì primo gennaio non saranno raccolti rifiuti, bensì il martedì 2 gennaio seguirà il ritiro dell’umido come da calendario.

Buon Anno 2024 a tutti!”

Lo dichiara il Sindaco Avv. Pietro Tidei