Un super Catracchia non basta, il Cerveteri fa 2 a 2 contro il Fregene Maccarese • Terzo Binario News

Pareggio amaro per gli etruschi, critiche all’arbitraggio

Un pareggio amaro per il Città di Cerveteri.

Oggi la sfida era di fondamentale importanza per la classifica: al Galli infatti arrivava il Fregene – Maccarese, diretto concorrente per la salvezza.

Una gara che per gli etruschi diretti da Mister Paolo Caputo inizia bene, con Catracchia pericoloso in un paio di occasioni prima di insaccarla in rete alla metà del primo tempo da vero rapace dell’area di rigore. Da segnalare inoltre, proprio a inizio gara, un clamoroso rigore negato al Cerveteri su Fagioli, atterrato in area di rigore. Arbitraggio che poi sarà discusso per l’intera durata del match.

Si va all’intervallo con il risultato di 1 a 0 per il Cerveteri.

La ripresa invece parte male con il Fregene Maccarese che in pochi minuti ribalta il risultato su due azioni nate da palla ferma, prima con Scifoni, poi con Cifarelli. Reti che scuotono gli etruschi di Caputo e che danno vita ad un vero e proprio arrembaggio finale.

Azioni continue del Cerveteri un vero e proprio assalto che si concretizza con il pareggio segnato ancora una volta da Mauro Catracchia.

Partita a tratti nervosa, sia per l’arbitraggio, sia per la grande posta in gioco. Il pareggio infatti scontenta entrambe il Cerveteri qualora avesse vinto avrebbe acciuffato a quota 26 punti il Fregene Maccarese mentre gli ospiti in caso di Vittoria si sarebbero allontanati in maniera importante dalla zona più rossa della classifica.

Invece un punto a testa con il Cerveteri che sale a 24 e il Fregene Maccarese che sale a 27.

Un Cerveteri che avrebbe meritato sicuramente di più anche per il grande sostegno ricevuto in tribuna dai propri tifosi.

La prossima domenica gli uomini di Caputo saranno ad Aranova dove giocheranno contro il borgo Palidoro, altra gara assolutamente da vincere.