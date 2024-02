Roma, tutto un altro passo con Daniele De Rossi in panchina • Terzo Binario News

José Mourinho già nel dimenticatoio? Magari proprio no, perché un personaggio come il tecnico portoghese ha dato tanto ai giallorossi, sia di entusiasmo collezionando un Olimpico in sold out continuativo, ma anche di risultati perché con lui alla guida è arrivata una vittoria europea, la Conference League nel 2022, e ne ha sfiorata un’altra, l’Europa League del 2023 sfilata dal West Ham non senza polemiche nei confronti della direzione arbitrale.

Però è indubbio che con l’ex capitano futuro, al secondo Daniele De Rossi, la formazione capitolina abbia messo in atto un cambio di marcia deciso, sia dal punto di vista tecnico che da quello dei risultati e dunque del rendimento sul campo.

In vista della prossima gara di campionato, il posticipo di lunedì 26 febbraio in casa contro il Torino, si evidenzia un chiaro divario nelle valutazioni delle probabilità di successo.

Nelle quote partite serie A infatti, Il trionfo giallorosso è stimato a 1.90, mentre il possibile colpo della squadra di Ivan Juric è valutato a 4.30. Inoltre, un eventuale X si attesta a 3.30.

Le vittorie messe in fila da De Rossi, contro Verona, Salernitana, Cagliari e Frosinone, hanno subito uno stop soltanto contro l’Inter, che peraltro ne ha un po’ per tutti quest’anno, ma comunque messa alla frusta in maniera importante nella prima frazione, seguita invece da una ripresa monstre da parte dei neroazzurri, che alla fine hanno esultato conquistando l’intera posta in palio.

A parte questo inciampo dunque, che poteva starci visto il rendimento della squadra di Simone Inzaghi, la squadra si è risollevata sia in classifica che nel morale e i progressi sono evidenti grazie a risultati che hanno permesso un gran bella impennata in classifica, che ora vede Dybala e compagni nuovamente in lizza per un posto nella prossima Champions League.