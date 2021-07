Anuman a Tolfa, con Tajani, Barelli e Battistoni per la seconda edizione - Terzo Binario News

Grande successo per la seconda edizione di Anuman, la Foresta delle idee, evento per giovani organizzato dal parlamentare del territorio, Alessandro Battilocchio. A dare il via alla giornata di discussione e dibattito il coordinatore nazionale FI, On.Antonio Tajani che ha sottolineato l’importanza del grande impegno , in Aula e sul territorio, del parlamentare locale.

Questa edizione di “Anuman”, iniziativa il cui nome si ispira alla città nascosta del Libro della Giungla, ha visto la presenza di 150 giovani under 25, selezionati nei giorni scorsi dallo staff dell’evento. Gli altri ragazzi hanno potuto seguire i lavori in streaming.

Diversi gli ospiti di livello nazionale che hanno tenuto tavole rotonde e momenti di approfondimento su Riforma della Giustizia, Sviluppo Economico, Politica mediterranea, Mobilità e Trasporti, Comunicazione e social media, Futuro del Centrodestra. Tra i relatori anche l’onorevole Alessandro Cattaneo, il dottor Daniele Ruvinetti e il sottosegretario all’Agricoltura, Francesco Battistoni. Con loro anche Paolo Barelli.

“Complimenti a Battilocchio che da anni riesce a coinvolgere centinaia di giovani in progetti di formazione di altissimo livello aggregando e coinvolgendo” ha dichiarato l’onorevole Tajani che nel pomeriggio ha avuto anche un meeting con diversi amministratori del comprensorio.

“Faccio politica da sempre anche grazie alla carica che mi danno giornate come queste. Vedere tante brillanti giovani leve che si confrontano con parlamentari, docenti universitari, esperti e professionisti, creando idee e progetti per il futuro, è una grande soddisfazione che mi spinge ogni giorno a credere nella politica e nel mio lavoro. Tanta energia positiva. Voglio ringraziare il presidente Tajani che ha dedicato una intera giornata alla seconda edizione di Anuman. Un evento destinato a crescere nel tempo, come i partecipanti e lo staff che lo ha creato. Come dice uno slogan: è ora di solo cose belle” ha dichiarato Battilocchio.

L’evento, nel rispetto delle precauzioni per il Covid, si è tenuto presso il chiostro del Convento dei Padri Agostiniani con conclusioni al tramonto presso il Castello della Rocca dei Frangipane alla presenza del padrone di casa Luigi Landi, sindaco di Tolfa: “Tolfa è una città aperta ai progetti ed alle iniziative dei ragazzi. È un onore per

noi ospitare questa bellissima iniziativa .Complimenti ad Alessandro e a tutto lo staff”.