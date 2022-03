Un murale per la pace all'Isis Mattei di Cerveteri - Terzo Binario News

“In questi giorni di grande paura, sofferenza e apprensione per quello che sta accadendo a pochi km da casa nostra, non potevamo esimerci dall’esprimere il nostro sostegno al diritto alla Pace”.

Lo dicono dall’Isis Mattei Cerveteri e dalla Cooperativa Solidarietà i cui operatori seguono i ragazzi diversamente abili della scuola.

Che poi aggiungono:

“Noi che dell’inclusione abbiamo fatto una scelta di vita e che viviamo ogni giorno la sofferenza e la paura che può generare l’emarginazione: Si, perché anche la guerra genera emarginazione e l’emarginazione scaturisce dall’escludere, dal percepire la diversità non come un valore, ma come elemento di disgregazione da eliminare.

Con questo Murale fatto dai ragazzi diversamente abili dell’ISIS Mattei di Cerveteri, guidati dagli insegnanti di sostegno con la Prof.ssa Simona Benedetti, e gli educatori della Cooperativa Solidarietà con la Dott.ssa isabella Musolino, abbiamo voluto dire, con un semplice ma potente simbolo, che è quello della bandiera della Pace e l’art. 11 della Costituzione che l’Italia e quindi tutti noi “Ripudiamo la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli “.



I ragazzi a loro modo, ognuno con le proprie uniche abilità hanno partecipato con entusiasmo e nella loro semplice generosità che è propria degli animi più sensibili, si sono presi per mano una volta terminato il lavoro, quasi a voler dare un ulteriore conferma della profonda importanza di quello che avevano fatto.



Il Preside Mondelli e l’Assessora Federica Battafarano, insieme agli insegnati e educatori del gruppo Inclusione del Mattei e la Presidente della Cooperativa Solidarietà Anna Perilli, hanno voluto applaudire e rendere omaggio a questi ragazzi e rinforzare il loro invito alla pace, presenziando a scuola durante l’inaugurazione del murale.