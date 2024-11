Ultimi giorni per visitare la mostra "Ispirati (d)alla foresta" al Museo di Tolfa • Terzo Binario News

“Ispirati (d)alla foresta” è un evento culturale che si propone la creazione di installazioni

singole che compongono, insieme, un’unica opera collettiva, unendo oggetti in ceramica

con altri materiali naturali e di riuso. Gli alberi, la natura, gli interventi dell’uomo, le

catastrofi climatiche, simili a guerre, sono i sottointesi non detti della mostra, ne sono parte

integrante. L’allestimento collettivo è stato possibile, anche grazie al bellissimo spazio

espositivo, il chiostro rinascimentale del Museo Civico di Tolfa.

L’evento, una mostra, ma anche un vero messaggio, ognuno di noi, “Insieme”, può

contribuire a realizzare un qualcosa di bello: gli alberi diventano un bosco.

“Ispirati (d)alla foresta”, che ha inaugurato il 19 Ottobre, conclude questo fine settimana la

sua esposizione.

Ultimo giorno utile per le visite domenica 10 Novembre entro le ore 12,30. Museo Civico di Tolfa

https://poloculturaletolfa.com/info-contatti/

Orari di apertura e info: 3453142518

mercoledì, giovedì e domenica: 10 – 13

venerdì e sabato: 10 – 13 | 14 – 17

