Nello, un nonnino di cui ci si può innamorare • Terzo Binario News

Chiedo solo un po’ di amore, qualche carezza, una casa.

Sono Nello, un nonnino silenzioso e buonissimo… e sogno solo di sapere cosa significa avere una famiglia. Aiutatemi a non restare invisibile.

ATTENZIONE NASCE “CUORE ANZIANO MANTOVA- RESCUE SEGUGI E CANI DA CACCIA”.

I segugi, come gli altri cani da caccia, sono cani dolci e sensibili, spesso considerati unicamente come “cani da caccia”. In realtà, sono ottimi cani da compagnia e solo chi ha la fortuna di viverci insieme riesce a scoprire la loro magia… nell’essere davvero meravigliosi e indimenticabili. Questo spazio sarà dedicato a loro sperando possano farvi innamorare…

.ADOZIONE DEL CUORE PER NONNINO NELLO

Nonnino Nello è un dolcissimo Breton di 12 anni, ceduto da un privato.

Nonostante l’età il suo check-up sanitario lo rendono immediatamente adottabile.

È silenzioso e molto tranquillo, desidera solo un po’ di serenità. Ha bisogno di coccole, un cuscino morbido dove riposare e tanta tranquillità.

Merita finalmente di avere una famiglia che lo ami e lo faccia sentire al sicuro.

Non lasciamolo trascorrere gli ultimi anni della sua vita senza l’affetto di una casa.