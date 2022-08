Ugl Ambiente Partecipate Civitavecchia: massima solidarietà all’Avvocato Iarlori • Terzo Binario News

La segreteria nazionale di Ugl Ambiente Partecipate esprime piena solidarietà al dirigente della Civitavecchia Servizi Pubblici Srl

La segreteria nazionale di Ugl Ambiente Partecipate esprime piena ed incondizionata solidarietà nei confronti dell’avv. Paolo IARLORI, dirigente della Civitavecchia Servizi Pubblici Srl, società partecipata del comune di Civitavecchia, ingiustamente vittima di una campagna diffamatoria del tutto destituita di fondamento.

In questi anni abbiamo conosciuto ed apprezzato l’avv. Paolo IARLORI, che ha sempre dimostrato di svolgere le proprie mansioni con grande passione e competenza, dimostrando una spiccata sensibilità per le problematiche del personale dipendente, a partire dai dipendenti più deboli ed in difficoltà, categorie protette in primis.

Su questo abbiamo ricevuto numerose testimonianze ed attestazioni di stima nei confronti del dirigente, soprattutto da parte di tanti lavoratori e lavoratrici, molti dei quali nostri iscritti.

Per tali ragioni prendiamo fermamente le distanze dalle accuse rivolte ingiustamente al dirigente Paolo Iarlori, al quale pubblicamente confermiamo la nostra piena stima, fiducia ed apprezzamento.

Ricordiamo inoltre che utilizzare i lavoratori per risolvere beghe politche di basso livello non appartiene ne alla storia ne alla tradizione di questa organizzazione sindacale

SEGRETERIA NAZIONALE UGL PSA