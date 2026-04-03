Turista rapinato a Termini, arrestato un 30enne egiziano • Terzo Binario News

Questa notte, in via Gioberti, i Carabinieri del Nucleo Roma-Scalo Termini hanno arrestato in flagranza un egiziano di 30 anni, senza fissa dimora e con precedenti.

I militari, allertati dalle urla della vittima — un turista colombiano di 27 anni con disabilità motoria — sono intervenuti bloccando il malvivente mentre, insieme a due complici riusciti a fuggire, stava rapinando l’uomo del suo smartphone.

La vittima è stata medicata sul posto dal personale del 118 mentre l’arrestato a seguito della perquisizione è stato trovato in possesso di una lama di 3 cm che è stata sequestrata. Successivamente è stato condotto in caserma e trattenuto in attesa del rito direttissimo.