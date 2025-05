Trovato morto in casa a Santa Marinella, ancora ignota la causa • Terzo Binario News

Il cadavere di un uomo di 62 rinvenuto in zona Capolinaro; i pompieri sono entrati trovandolo riverso a terra, il 118 ha constatato il decesso mentre i Carabinieri indagano

(foto archivio) – I pompieri entrano in casa trovando un uomo morto a terra.

È successo stamani in zona Capolinaro a Santa Marinella.

I Vigili del Fuoco della Bonifazi hanno usato la scala italiana per consentire ai soccorritori di entrare ma ormai per il 62enne non c’era più niente da fare.

Sul posto i Carabinieri della stazione santamarinellese per appurare le cause del decesso.