Trovato morto in casa a San Giovanni • Terzo Binario News

Un uomo di 45 anni è stato trovato morto in casa. Il cadavere, secondo quanto appreso, era accasciato in bagno da almeno 12 ore. La scoperta intorno alle 21 di ieri, 30 agosto, in via Taranto, a San Giovanni.

L’abitazione, chiusa dall’interno, era in ordine. L’ipotesi, al momento, è che il 45enne possa essere stato stroncato da un malore. Ovviamente, sono in corso le ulteriori indagini del caso.

Sul posto i carabinieri del Nucleo radiomobile e della stazione locale, il 118, i Vigili del fuoco. La salma è stata messa a disposizione della Procura.