Metro A Barberini: in banchina con borse e cinture di pregio ma "tarocche" • Terzo Binario News

Controlli a raffica nella fermata metro A Barberini. Ma anche prodotti “tarocchi”. Come quelli che avevano con sé due cittadini bengalesi, denunciati dalla Polizia per per contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni nonché per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

La coppia, infatti, è stata sorpresa con materiale palesemente contraffatto. Ossia borse, cinture, portafogli di note griffe di pregio Complessivamente, sono stati identificate 176 persone, di cui 135 di nazionalità straniera; 6 persone sono state accompagnate presso gli uffici del Commissariato ai fini della identificazione.