Trovato in auto ferito con cocci di bottiglia, grave un 22enne a Roma • Terzo Binario News

Aveva attirato l’attenzione dei passanti suonando il clacson. Un 22enne italiano è stato trovato dentro la sua auto ferito con 8 fendenti. A dare l’allarme alcuni passanti che hanno chiamato il 118 e le forze dell’ordine.

Tutto è successo alla periferia di Roma, in via Lecce dei Marsi, in zona Castelverde, nel tardo pomeriggio.

Il giovane, originario di Napoli, residente nella Capitale, è stato trasportato d’urgenza al Policlinico di Tor Vergata.

Dalle prime informazioni, sembra possa essere stato colpito con cocci di bottiglia. Non sarebbe in pericolo di vita. Sulla vicenda indaga la polizia. Il giovane sarebbe incensurato. Gli inquirenti ancora non hanno sentito il giovane, ogni pista è aperta.

Fonte, RaiNews24