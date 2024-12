Trovati locali sporchi a Ostiense, provvedimenti dei Carabinieri • Terzo Binario News

I Carabinieri della Stazione di Roma San Sebastiano e quelli della Stazione di Roma Garbatella, con il supporto di altri militari della Compagnia Roma Eur, del Nucleo Carabinieri Antifalsificazione e Sanità e del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Roma, hanno effettuato un ampio servizio coordinato di controllo del territorio nei quartieri Ostiense, Garbatella e Ardeatino, finalizzato alla prevenzione e alla repressione della microcriminalità e degrado urbano, in linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto di Roma Lamberto Giannini in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Il bilancio dell’attività è di una persona denunciata e quattro sanzionate amministrativamente.

In particolare, i Carabinieri della Stazione di Roma San Sebastiano hanno denunciato una donna romena di 25 anni, senza occupazione, sorpresa mentre tentava di darsi alla fuga, dopo aver asportato da un supermercato alcuni prodotti alimentari, senza pagarli, che sono stati recuperati e restituiti al responsabile dell’attività.

Nel corso del coordinato, i Carabinieri hanno ispezionato tre attività commerciali e hanno sanzionato il titolare di un ristorante in zona Garbatella per carenze igieniche dei locali, per una multa complessiva di 1.000 euro.

In via Ostiense, il titolare di un ristorante – pub, invece, è stato multato per un importo di 3.400 euro, per carenze igieniche dei locali e per cattiva conservazione degli alimenti che ha portato al sequestro di 50 kg di prodotti ittici, di carne e di prodotti semilavorati rinvenuti nei frigoriferi e congelatori in quanto scaduti.

Infine, in zona circonvallazione Ostiense, il titolare di un fast food è stato sanzionato dai Carabinieri, poiché è stata accertata la presenza di un lavoratore irregolare e pertanto è stato multato per un importo di 2.500 euro, con la prescrizione di regolarizzare la posizione del lavoratore, pena un provvedimento di sospensione dell’esercizio dell’attività.

Poco dopo, una persona è stata sanzionata e segnalata alla Prefettura, perché trovata in possesso di modica quantità di hashish, destinata all’uso personale.

I Carabinieri hanno anche eseguito una serie di posti di controllo alla circolazione stradale sanzionando 5 persone per violazioni al Codice della Strada.

Complessivamente nel corso delle attività di controllo, i Carabinieri hanno identificato 180 persone e controllato 120 veicoli.