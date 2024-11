Tre vigili urbani investiti sulla Tiburtina, uno perde la gamba • Terzo Binario News

Tre agenti della Municipale di Roma sono stati investiti ieri sera sulla Tiburtina.

Uno di loro, un 25enne entrato da poco in servizio, è il più grave: portato al San Camillo gli è stata amputata una gamba.

“Sono ancora profondamente scosso per quanto accaduto ieri sera. Esprimo la mia vicinanza e solidarietà agli agenti rimasti feriti e alle loro famiglie.

In particolare il mio pensiero va all’agente, di soli 25 anni e da poco entrato a far parte del Corpo, che purtroppo versa tuttora in gravi condizioni.

Come genitore, mi trovo a condividere questo momento con i familiari con grande apprensione e dolore ”.

Così in una nota il Comandante Generale della Polizia Locale di Roma Capitale Mario De Sclavis che, appresa la notizia dell’accaduto, si è recato presso l’ospedale San Camillo, dove il giovane agente è stato trasportato d’urgenza dopo essere stato travolto da un’auto , insieme a due colleghe, mentre erano impegnati in una delle consuete operazioni per i rilievi di un incidente stradale.