Tre auto a fuoco in via Prenestina, all’altezza dell’incrocio con via Collatina. Il tutto è accaduto poco dopo le 15 di oggi, 29 maggio.

Sul posto i Vigili del fuoco, con le squadre de La Rustica e Tuscolano 2. Non risulterebbero esserci feriti. Temporaneamente chiuso il transito veicolare della carreggiata (direzione centro città) in modo da poter consentire le operazioni di spegnimento.