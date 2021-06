Trani: "Grando spieghi come il piano tuteli l'integrità del territorio" - Terzo Binario News

“Il consiglio comunale ha votato su un tema fondamentale per lo sviluppo della Città ovvero il tema della pianificazione urbanistica.

Si realizzerà un polo commerciale di circa 32.000 mc.

Nel Rapporto preliminare ambientale per la verifica di Valutazione Ambientale Strategica (meglio conosciuta come V.A.S.) ovvero lo studio con il quale si dovrebbero valutare preliminarmente sia gli aspetti dell’impatto, sia gli impatti sulla città già costruita, sia la coerenza delle scelte di pianificazione urbanistica comunale con quelle dei Piani sovraordinati (Piano provinciale e Piano paesistico regionale), leggiamo che in rapporto al Piano Territoriale Provinciale Generale (P.T.P.G.) l’area in esame ricade all’interno del “territorio agricolo tutelato” e che l’obbiettivo raggiunto dal Piano Particolareggiato è la “realizzazione della tutela dell’integrità fisica e dell’ identità culturale del territorio”….

Sindaco, le chiedo cortesemente di spiegare alla città come questo progetto possa tutelare “l’integrità fisica e l’identità culturale del territorio” Un sindaco che soffre di perdita di memoria , visto che contraddice quanto scritto nel suo programma elettorale del 2017 ! Un sindaco incapace che sta facendo morire la nostra città”.

Eugenio Trani