“Train to be cool”, lezione della Polizia di Civitavecchia alla Melone di Ladispoli • Terzo Binario News

L’ispettore superiore Piera Livieri e il sovrintendente Eugenio Coppola, della Polizia di Stato di Civitavecchia, nell’ambito del progetto di legalità e sicurezza “Train to be cool”, hanno incontrato gli studenti delle classi terze della Scuola Secondaria di primo grado della “Corrado Melone” per illustrare loro i pericoli cui si va incontro nella vita quotidiana, sia reale che virtuale, e aiutarli ad evitarli.

Si è partito dai viaggi in treno, per procede con il rispetto delle persone, continuando con il rispetto di se stessi e la conoscenza dei diritti di ciascuno.

Questi due eccellenti “insegnanti”, che, con il loro servizio alla comunità, vivono giornalmente problemi seri degli adolescenti e purtroppo anche tragedie che li coinvolgono, hanno svolto vere e proprie lezioni che hanno avuto una significativa valenza didattica ed educativa e sono rientrate a pieno titolo nell’ambito dell’educazione civica affrontando il tema del bullismo e del cyberbullismo, del razzismo, del femminicidio.

L’iniziativa, rivolta agli alunni delle classi terze della Scuola secondaria di primo grado, si è svolta nella Sala Teatro “Massimo Jaboni” ed ha coinvolto tutte le classi della Scuola.