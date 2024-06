Tragedia in campagna, 21enne muore schiacciato dal trattore • Terzo Binario News

La morte sul lavoro a Pulcherini, frazione di Minturno, in provincia di Latina

Ancora una morte sul lavoro. Un ragazzo di 21 anni ha perso la vita a Pulcherini, frazione di Minturno, in provincia di Latina, dopo essere rimasto schiacciato questa mattina da un trattore.

Insieme a suo padre stava lavorando in un uliveto di un terreno a disposizione della famiglia. Forse per una manovra sbagliata, il mezzo agricolo si sarebbe capovolto. Il padre ha tentato di aiutare il figlio e ha chiamato i soccorsi, ma non c’è stato nulla da fare.

Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri di Minturno, che si stanno occupando degli accertamenti, con i tecnici del dipartimento prevenzione della Asl di Latina.