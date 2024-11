Torna a marciare la Rete Rosa a Ladispoli • Terzo Binario News

Appuntamento il 25 novembre a piazzale Roma con Katia De Caro

Torna in piazza la Rete Rosa di Ladispoli, con un corteo di donne fissato al 25 novembre che partirà da piazzale Roma per scendere da viale Italia fermandosi in piazza Marescotti.

Questo nella giornata mondiale contro la volenza sulle donne.

L’invito è quello di portare con sé un fiore finto rosso da piantare virtualmente in piazza della Vittoria.

Così scrisse, esattamente un anno fa, Caterina e Caro, che come quest’anno ha organizzato il corteo tramite un gruppo social.

“Sfiliamo su viale Italia, facciamo un tam tam tra noi in modo da riuscire a essere tanti…. Immagino le donne vestite di nero, perché siamo una categoria in lutto, un fiore rosso in mano e scarpe rosse (chi ce le ha).

Dobbiamo essere in tanti, ma tanti, tanti. L’immagine che vorrei emergesse è quella di donne, uomini, bambini che sfilano insieme. Gli uni accanto agli altri.

Le donne non fanno distinzione di genere.

Insieme poniamo fine a questo massacro che si ripete giorno dopo giorno, strappando sogni, aspettative, speranze, senza alcun diritto. Usando la forza, la violenza per farlo.

Facile farlo con Giulia, minuta, un fisico da bambina. Facile farlo con una donna, in generale.

Donne, uomini, bambini, che camminano insieme, sulla stessa strada. Percorrendo uniti lo stesso tratto di vita, rispettando ognuno il percorso dell’altro”.