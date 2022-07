Tondinelli contesta il bilancio di Bracciano: “Giunta alla deriva, Sindaco barricato a palazzo” • Terzo Binario News

“Siamo all’ennesima farsa di una giunta alla deriva che chiede l’applauso per l’approvazione di un bilancio previsionale dopo otto mesi di immobilismo allo stato puro. E ci mancava pure che non riuscissero ad approvarlo!

Crocicchi dice che con un bilancio sano ora si può guardare al futuro: dimentica che se hanno trovato i conti a posto è perché per cinque anni abbiamo lavorato a testa bassa e incessantemente senza alzare le tasse ai cittadini e riuscendo a mantenere Bracciano decorosa e manutenuta nonostante avessimo ereditato 10 milioni di debiti.

Ma come si permette Crocicchi a dire di aver trovato “mancanza di progettualità”, “lavori pubblici inattuabili”, “poca accuratezza”. Si dovrebbe vergognare proprio lui che non è riuscito in otto lunghi mesi a tappare una sola buca in via Carlo Marchi. Il cratere è ancora è lì e lui predica sulla progettualità! Aveva promesso decoro, strade periferiche sistemate, partecipazione e invece fino ad ora che cosa ha fatto? Il nulla. E si è barricato nel palazzo!

Se solo avesse davvero l’intenzione di rispondere, spiegherebbe ai cittadini perché due capo area sono andati via? Addirittura uno dei due senza percepire lo stipendio. E si è preso un capo area economico finanziario a sole 15 ore a settimana. Fa le nomine lampo anche per due soli giorni. Se non è questa incapacità e mancanza di progettualità! Perché le pratiche urbanistiche sono ferme a discapito di investe tempo e denaro? Perché il Municipio è allo sbando? Un Comune deve poter rispondere ai cittadini e invece…anche sul fronte dei servizi siamo alla carenza più cronica. Perché adesso non ci si lamenta se manca l’acqua? Perché non ci si lamenta se ci sono le buche per le strade? E vogliamo parlare del lago senza controlli? Ognuno fa come vuole…e l’omo campa!

Dov’è la progettualità di questa amministrazione? Ha tagliato la navetta per il mare e implementato il trasporto per il lago ma la domenica non c’è nessun servizio. Proprio la domenica! La coperta è corta! Non ha messo in campo alcuna strategia!

Ha chiuso il Pit (punto informazioni turistiche), al posto di un calendario artistico di qualità propone degli intrattenimenti a dir poco discutibili.

Altro che Zarrillo, Ron, Mietta, Max Giusti, Antonella Ruggiero, Rossana Casale, Casadei, Vianello, Opere al Castello, banda dei Carabinieri, i Carosoni….tutti gli sforzi fatti per portare turisti di qualità sono stati annullati da una incompetenza ormai tangibile.

È questa Bracciano del futuro? Oltre al fiume di parole non c’è neppure un fatto all’orizzonte. Che peccato!”. Così in una nota il consigliere comunale Armando Tondinelli