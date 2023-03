"Tolfa in rete: la sanità digitale al servizio del territorio", se ne parla al Claudio • Terzo Binario News

All’incontro del 24 marzo interventi della sindaca, dell’assessore ai servizi sociali e del gruppo Giomi che presenterà un nuovo sistema

“Tolfa in rete: la sanità digitale al servizio del territorio”. Questo l’evento in programma il 24 marzo alle ore 14,30 presso il teatro Claudio a Tolfa, un’occasione unica che punta alla valorizzazione dei borghi e all’equo accesso dell’offerta sanitaria garantendo la continuità delle cure.

La sindaca di Tolfa Stefania Bentivoglio e l’assessore alle Politiche Sociali Alessandro Tagliani hanno il piacere di ospitare la società MYG del Gruppo Giomi Next che intende presentare un nuovo ecosistema integrato di sanità digitale, rivolto alla cittadinanza tutta e ai singoli attori del territorio al fine di offrire maggiori servizi e qualità legati alla tutela di salute e benessere.

L’impegno concreto di Giomi Next, uno dei maggiori gruppi italiani della Sanità Privata, fortemente presente nel Lazio, mira a costruire un sistema socio-sanitario efficiente orientato ai reali bisogni degli utenti. L’Ecosistema si plasma nella realtà specifica e complessa come quella del territorio di Tolfa, attraverso il disegno di nuovi percorsi di assistenza e cura in grado di accogliere le tecnologie più innovative e garantire una reale presa in carico del paziente, fronteggiando le distanze geografiche e ottimizzando le risorse.

“La telemedicina può e deve essere motivo di ripopolamento dei Borghi, culla della storia italiana e strumento di sostenibilità delle piccole comunità, nonché acceleratore del turismo. Per questo la nostra Rivoluzione Digitale della Salute parte da Tolfa per arrivare ad innovare un intero sistema” – queste le parole del Prof. Fabio Miraglia – Presidente del Gruppo Giomi Next e Fondatore della società di sanità digitale MYG.

L’evento sarà l’occasione per incontrare le Istituzioni, le Associazioni, i professionisti, la cittadinanza tutta e condividere nuovi approcci e strumenti digitali in grado di accogliere i bisogni di assistenza e cura del territorio, grazie all’utilizzo di innovazione e ricerca scientifica.

“Il Comune di Tolfa rappresenta un esempio di Pubblica Amministrazione attenta alle esigenze dei propri cittadini che mira alla qualità e sostenibilità del proprio territorio” – dichiara l’Assessore Tagliani.

L’incontro del 24 marzo rappresenta la prima tappa di un percorso di sensibilizzazione e promozione rivolto all’intero distretto e a tutti i comuni della Regione. Tolfa, grazie alla presenza di un’amministrazione giovane e smart, ha centralizzato e incentivato la partenza della roadmap prevista.