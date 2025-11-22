Tolfa, “I commercianti di piazza Vecchia ostaggi di un cantiere": il Pd chiede chiarezza • Terzo Binario News

I consiglieri Carminelli, Chiavoni, Curi nell’ultima assise hanno pure proposto soluzioni

Questa la nota dei consiglieri comunali del Pd Curi, Chiavoni , Carminelli.

“Durante l’ultimo Consiglio comunale, abbiamo chiesto alla Sindaca un’informativa per ottenere chiarimenti sullo stato dei lavori in Piazza Vecchia, lavori che stanno penalizzando i commercianti e aggravando una situazione già difficile. È emerso in modo evidente come, ancora una volta, sia mancata una forma di lungimiranza amministrativa: una gestione priva di una programmazione a 360 gradi e con consiglieri assenti o poco attenti.

È stata chiusa un’intera piazza senza considerare l’impatto sugli esercenti.

Noi abbiamo proposto una soluzione semplice e di buon senso: chiudere solo una porzione della piazza e lasciare libera l’altra, così da garantire almeno la disponibilità dei parcheggi.

Invece oggi ci troviamo con una parte della piazza sotto lavori e l’altra occupata dai sampietrini rimossi e trasformata in un deposito di cantiere: Un errore di gestione che dimostra, purtroppo, una mancanza di attenzione verso chi lavora ogni giorno in quella piazza.

I commercianti erano presenti in aula, hanno fatto sentire forte e chiara la loro voce e hanno espresso tutto il disagio che stanno vivendo.

La Sindaca, davanti alle nostre richieste e alle loro testimonianze, si è impegnata ufficialmente ad accogliere la nostra proposta.

A questo si aggiunge un altro tema da valutare: l’intervento finanziato dal PNRR, così come è stato progettato, prevede sostanzialmente una ridisposizione dei sampietrini già presenti e l’aggiunta di alcune lievi migliorie. Un’opera che, nella sua forma attuale, non rappresenta una vera riqualificazione del centro storico.

E lo diciamo con chiarezza: tra tutti i luoghi del nostro borgo che avrebbero bisogno di interventi seri, proprio Piazza Vecchia è quella che stava meglio di tutte.

Intervenire lì, con un progetto minimale, senza un vero disegno di valorizzazione e per di più gestendo male il cantiere, significa colpire i commercianti senza portare un reale beneficio al paese.

Ma questo rimane nella sfera delle scelte politiche. Scelte che vogliamo tengano almeno conto anche del ridurre al minimo i disagi di chi, a fatica,, tiene ancora in vita il centro storico”.