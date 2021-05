Tolfa Città del Cavallo: progetto approvato all’unanimità dal Consiglio Comunale - Terzo Binario News

Tolfa Città del cavallo è il progetto approvato all’unanimità dal Consiglio Comunale di Tolfa del 30 aprile 2021.

Progetto frutto di un gruppo di lavoro iniziato tempo fa, ideato e poi ripreso dal Delegato Comunale Antonello Astolfi, il progetto è stato subito accolto dal Sindaco Luigi Landi che ne ha apprezzato il valore e l’unicità e dall’Assessore Antonio Stefanini che con impegno si è fatto promotore del progetto mettendo in campo tutte le energie e risorse umane necessarie.

Ruolo fondamentale quello dell’allevatrice Roberta Santoni che ha realizzato anche il logo ufficiale e quello di Mariangela D’Amora per il coordinamento con tutte le associazioni equestre e per la mappatura delle ippovie esistenti nel nostro territorio. Importante il sostegno dell’Associazione “Il cavallo Tolfetano” nelle figure di Carlo Dini, Giulio Onori.

“Ricordiamo – sottolinea il delegato Antonello Astolfi – che Tolfa è l’unico paese in Italia e uno dei pochi al mondo a dare il nome ad una razza di cavalli, abbiamo una tradizione centenaria sullo svolgimento delle corse dei cavalli, dagli anni sessanta si svolge il torneo dei butteri di rilevanza nazionale, abbiamo tante “associazioni equestri” protagoniste di innumerevoli attività che svolgono anche un importante lavoro di valorizzazione e promozione del territorio. Quando si parla di Tolfa al di là delle mura cittadine la prima cosa a cui viene associato nome del nostro paese è il cavallo, i butteri e la lavorazione del cuoio come ad esempio la catana e la bardella. Questa è la nostra identità, le nostre origini, la nostra storia e le nostre tradizioni. Quello di oggi è un tassello importante e poi ne seguiranno altri, come la registrazione del logo e uno sviluppo sostenibile legato anche ad un turismo equestre. Stiamo infatti partecipando a dei progetti dove il cavallo, le ippovie il turismo rurale avranno un ruolo centrale”.

Questo progetto, quello del cavallo tolfetano rientra in un qualcosa di più grande – continua l’assessore Antonio Stefanini – la nostra amministrazione ha sempre prestato particolare attenzione alla valorizzazione del nostro territorio, alla sua tutela e alla promozione delle nostre specificità. Riteniamo che ambiente, territorio, identità, tradizioni e peculiarità siano elementi essenziali per uno sviluppo sociale, culturale ed economico.

Soddisfatto il sindaco Landi e l’intera amministrazione per questa importante iniziativa che legherà per sempre il nostro paese alla cultura e alla tradizione del cavallo tolfetano. Un progetto identitario e strategico frutto di un lavoro che sposa a pieno la nostra linea politica, una strategia che miscela tradizione, storia e cultura che va a completamento di quella visione di crescita e di opportunità di sviluppo.

Sabato 8 maggio alle ore 15.30 in piazza Vittorio Veneto verrà presentato il progetto dall’Amministrazione Comunale con gli esponenti delle associazioni equestri di Tolfa ed Allumiere.