Revolution Karate protagonista al campionato nazionale di Scauri • Terzo Binario News

Revolution Karate, al campionato nazionale di Scauri sugli scudi gli allievi alle prime gare. ” Siamo contenti del risultato, lavoriamo per farli crescere”

Arrivano ottimi risultati dalla Revolution Karate guidata dal maestro Khalid Aboujid, che ha ottenuto piazzamenti, salendo sul podio, a Scauri, in provincia di Latina. Il campionato nazionale unificato di karate e kobudo, ha visto, per la prima volta, sfidare allieve e allievi.

“E’ stata una grande soddisfazione – ha raccontato a caldo il maestro cerite- Per loro era la prima volta, ho notato molta emozione e tensione, ma devo fargli i complimenti perché hanno saputo fornire una prestazione al di sopra delle aspettative. Ne sono contento, vedo progressi e in tutti noi, dirigenti compresi, c’è la voglia di lavorare con i più piccoli per farli crescere sia sportivamente che umanamente”