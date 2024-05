Prima il sì, poi l'addio: si separano Di Maio e la Futsal Civitavecchia • Terzo Binario News

Prima l’annuncio, poi la smentita: Umberto Di Maio non sarà l’allenatore della Futsal Civitavecchia l’anno prossimo. Sono stati giorni concitati a Borgata Aurelia dove dapprima è stata comunicata la riconferma del tecnico che ha mantenuto la C1 in queste ultime due stagioni.

Poi, l’accordo non c’è stato e le strade si sono separate. «Dopo l’iniziale accordo con mister Di Maio, purtroppo si sono verificate condizioni che ci portano a prendere percorsi diversi. Ringraziamo Umberto per l’impegno profuso in questi due anni e gli auguriamo il meglio.

La Futsal Academy è già al lavoro per trovare la guida migliore per continuare il nostro percorso di crescita in C1. Forza Futsal Academy Civitavecchia». Questo quanto apparso sui social nerazzurri, poi ci sono le parole dei protagonisti, che spiegano i motivi di una decisione a sorpresa.

«Avevo chiesto delle garanzie circa la permanenza di alcuni giocatori come Simone Mondelli – spiega mister Di Maio – che sta ricevendo offerte invitanti. Al momento non c’è certezza che resti così come altri elementi e rischiare di rinunciare a 40 gol stagionali è faticoso.

D’altronde i progetti partono dai giocatori-chiave. Visti i programmi societari ho deciso di prendere tempo e quando è stato il momento di dare una risposta ma non c’è stato nessun problema dal punto di vista economico. Anzi, ringrazio la società per aver vissuto due anni bellissimi nella massima categoria regionale, ci siamo lasciati in ottimi rapporti» la conclusione di Di Maio.

Dal punto di vista societario, restano le conferme di Luca Mori e Andrea Giocondo mentre sono in corso le interlocuzioni con gli altri elementi della rosa. Oltre ovviamente con allenatori che potrebbero sedere sulla panchina nerazzurra. «Di Maio aveva chiesto tempo che però era diventato risicato per noi – afferma il vice presidente della Futsal Andrea Scorpioni – perché come società siamo in una condizione tale per cui perdere i giocatori è facilissimo. Per questo c’è bisogno di ripartire dalle certezze. Per esempio Simone Mondelli è una delle colonne di questa squadra e in questi giorni ha ricevuto proposte dalla serie B. è chiaro che se si concretizzassero la Futsal sarebbe felicissima per lui, ma spero resti. Sarebbe la terza conferma importante in vista della prossima stagione». Resta ancora vacante la panchina, anche se un’idea sul tecnico c’è. «Senza nasconderci, siamo una società senza portafoglio pertanto bisogna sempre puntare alla salvezza. Inoltre ci sono lavori in corso al Lottatori, agli spogliatoi e al campo di appoggio. Per noi, la forza del sodalizio è rappresentata dai 130 ragazzini del settore giovanile» la conclusione di Andrea Scorpioni.

Quanto al mercato, Alessio Donati sembra destinato a tornare a Santa Severa, a prescindere dalla categoria. Invece, nel panorama del futsal cittadino si sta profilando la nascita di due nuove realtà. La Evergreen Civitavecchia, che parte dalla serie D con Fabrizio Fattori in panchina, e il Campo dell’Oro.