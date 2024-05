L'astronauta Parmitano in collegamento audio con la scuola Vignacce di Santa Marinella • Terzo Binario News

La scuola dell’infanzia Vignacce dell’IC Piazzale della Gioventù 1 di Santa Marinella, nell’ambito del progetto eTwinning “The fantastic four”, ha incontrato il celebre astronauta ESA Luca Parmitano.

Il percorso progettuale, fondato dall’insegnante delle Fave con la co-fondazione portoghese, ha condotto i bambini in un viaggio attraverso i quattro pilastri della progettazione europea, associati ai quattro elementi naturali. Il 9 maggio scorso è stata la Giornata dell’Europa e dell’eTwinning.

Le scuole del progetto hanno continuato i festeggiamenti con chi l’Europa la vive, la rappresenta e la incarna con esemplare dedizione: “Astro Luca”, eroe e orgoglio nazionale, Colonnello dell’aeronautica militare e Capitano della SSI.

Si è trattato di un collegamento in solo audio dal dipartimento ESA di Colonia, un appuntamento al quale studenti di ogni ordine e grado dall’Italia, dal Portogallo e dalla Romania si sono preparati durante tuto il corso dell’anno scolastico anche grazie alle sessioni live di Discovering ESA live, la nuova piattaforma didattica per la divulgazione scientifica e l’educazione spaziale nelle scuole attraverso sessioni di streaming interattive e moduli di e-learning gamificati.

Al collegamento hanno partecipato 42 classi per un totale di circa 840 alunni. Si ringrazia il signor Parmitano per la disponibilità, la cortesia e l’accuratezza nel rispondere alle domande degli studenti che, per l’occasione, si sono improvvisati piccoli giornalisti. E si ringrazia l’ESA e tuto il suo personale per aver reso possibile questo collegamento.