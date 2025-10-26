Tigrilla e Carbonella, cagnolose affettuose che aspettano chi le coccoli • Terzo Binario News

Vi presentiamo due bellissime cagnolone tipo Cane Corso trovate a Liscate il 22.5.2025
TIGRILLA nata 18.10.2024 nella foto del titolo e CARBONELLA nata 18.10.2023 sotto
Di indole tranquilla sono adatte a persone con esperienza.
SONO ADOTTABILI ANCHE A DISTANZA
Venite a conoscerle, previo appuntamento, presso il rifugio dellaLega Nazionale per la Difesa del Cane Milano Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi)
tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297rifugio@legadelcanemi.itwww.legadelcanemi.it

aperto tutti i giorni, tutto l’anno
dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00
