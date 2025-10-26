 Tigrilla e Carbonella, cagnolose affettuose che aspettano chi le coccoli • Terzo Binario News

Tigrilla e Carbonella, cagnolose affettuose che aspettano chi le coccoli

Ott 26, 2025 | Animali, Associazionismo, Senza categoria, Sociale

Vi presentiamo due bellissime cagnolone tipo  Cane Corso trovate a Liscate il 22.5.2025

TIGRILLA          nata  18.10.2024  nella foto del titolo e CARBONELLA  nata  18.10.2023 sotto

Di indole tranquilla sono adatte a persone con esperienza.

SONO ADOTTABILI ANCHE A DISTANZA

Venite a  conoscerle, previo appuntamento,  presso il rifugio dellaLega Nazionale per la Difesa del  Cane Milano Via  Martiri di Cefalonia   18  –  SEGRATE  (Mi)
tel.  02  21 37 864   cell 334 8585297rifugio@legadelcanemi.itwww.legadelcanemi.it  
siamo in FB   e    @LNDC_MI   INSTAGRAM
aperto tutti i giorni, tutto l’anno
dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00

Donaci il tuo 5 X mille, con un piccolo gesto potrai darci un grande aiuto
Codice Fiscale: 97441440159