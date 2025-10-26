Tigrilla e Carbonella, cagnolose affettuose che aspettano chi le coccoli • Terzo Binario News

Vi presentiamo due bellissime cagnolone tipo Cane Corso trovate a Liscate il 22.5.2025

TIGRILLA nata 18.10.2024 nella foto del titolo e CARBONELLA nata 18.10.2023 sotto

Di indole tranquilla sono adatte a persone con esperienza.

SONO ADOTTABILI ANCHE A DISTANZA

Venite a conoscerle, previo appuntamento, presso il rifugio dellaLega Nazionale per la Difesa del Cane Milano Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi)

tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297rifugio@legadelcanemi.itwww.legadelcanemi.it

siamo in FB e X @LNDC_MI INSTAGRAM

aperto tutti i giorni, tutto l’anno

dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00

Donaci il tuo 5 X mille, con un piccolo gesto potrai darci un grande aiuto

Codice Fiscale: 97441440159

