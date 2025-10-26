 Daisy e Nika due dolci cagnette che aspettano chi le adotti, anche a distanza • Terzo Binario News

Daisy e Nika due dolci cagnette che aspettano chi le adotti, anche a distanza

Ott 26, 2025 | Animali, Associazionismo, Sociale

DAISY  pit bull  di taglia media  nata  1.10.2021.

E’ stata recuperata a Bellinzago Lombardo il 14.4.2025

DAISY é molto esuberante e vivace, abituata alla vita d’appartamento

consigliata a persone con esperienza.

NIKA   dolcissima cagnolina  di taglia media contenuta nata  1.10.2023. NIKA é stata trovata a Settala il 12.10.2025

Bella, ottimo carattere, adatta alla vita d’appartamento. 

NIKA  E DAISY SONO ADOTTABILI ANCHE A DISTANZA

Venite a conoscerle, previo appuntamento,  presso il rifugio della
 
Lega Nazionale per la Difesa del  Cane Milano
Via  Martiri di Cefalonia   18  –  SEGRATE  (Mi)

tel.  02  21 37 864   cell 334 8585297
 
rifugio@legadelcanemi.it      www.legadelcanemi.it

siamo in FB   e    X @LNDC_MI   INSTAGRAM

aperto tutti i giorni, tutto l’anno
dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00

Donaci il tuo 5 X mille, con un piccolo gesto potrai darci un grande aiuto
Codice Fiscale: 97441440159