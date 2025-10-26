Daisy e Nika due dolci cagnette che aspettano chi le adotti, anche a distanza • Terzo Binario News

DAISY pit bull di taglia media nata 1.10.2021.
E’ stata recuperata a Bellinzago Lombardo il 14.4.2025
DAISY é molto esuberante e vivace, abituata alla vita d’appartamento
consigliata a persone con esperienza.
NIKA dolcissima cagnolina di taglia media contenuta nata 1.10.2023. NIKA é stata trovata a Settala il 12.10.2025
Bella, ottimo carattere, adatta alla vita d’appartamento.
NIKA E DAISY SONO ADOTTABILI ANCHE A DISTANZA
Venite a conoscerle, previo appuntamento, presso il rifugio della
Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano
Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi)
tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297
rifugio@legadelcanemi.it www.legadelcanemi.it
siamo in FB e X @LNDC_MI INSTAGRAM
aperto tutti i giorni, tutto l’anno
dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00
Donaci il tuo 5 X mille, con un piccolo gesto potrai darci un grande aiuto
Codice Fiscale: 97441440159