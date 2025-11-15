Thor e Nilo sono buoni e belli, due tesori da adottare al più presto • Terzo Binario News

THOR bellissimo pit bull di taglia media è nato 10.4.2016. THOR é ben socializzato, simpatico, molto attivo e vivace, adatto a persone dinamiche, conoscitrici della tipologia della razza e delle sue necessità ed esigenze.

Abbiamo chiamato NILO questo bel mix un po’ PIT un po’ Dogue de Bordeaux

di taglia medio/grande nato 1.9.2024. NILO é docile, cerca un’adozione consapevole.

THOR E NILO SONO ADOTTABILI ANCHE A DISTANZA

Venite a conoscerli, previo appuntamento, presso il rifugio della Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi)

tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297

rifugio@legadelcanemi.it www.legadelcanemi.it

siamo in FB e X @LNDC_MI INSTAGRAM

aperto tutti i giorni, tutto l’anno

dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00

