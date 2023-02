Terremoto nel Santa Marinella, si dimette mister Nicola Salipante • Terzo Binario News

Si è interrotto a sorpresa il rapporto tra Nicola Salipante e l’Asd Santa Marinella 1947.

Nella giornata di ieri l’allenatore ha rassegnato le proprie irrevocabili dimissioni e la società sta trattando un nuovo tecnico per concludere la stagione.

Di seguito il comunicato ufficiale: “L’Asd Santa Marinella 1947, comunica con vivo rammarico che nella giornata di ieri il tecnico della squadra promozione Nicola Salipante, ha rassegnato le proprie dimissioni irrevocabili. Nel ringraziare lui e il suo vice allenatore signor Fausto Porchianello per l’impegno e la professionalità sempre dimostrata, in questo anno e mezzo di lavoro, comunica che nei prossimi giorni verrà annunciato il suo sostituto”.

Il post del mister: “In questo anno e mezzo penso di aver fatto bene, ho fatto circa 80 punti, lo scorso anno ho portato la squadra in un ottima posizione di classifica e questa stagione fino alla partita con la Romulea eravamo in linea con i programmi societari, quelli di alta classifica.

Nonostante avessimo perso con la Romulea ero contento della prestazione dei ragazzi, anche perché nonostante i tanti infortuni, insieme alla società e anche grazie al nostro direttore sportivo Stefano Di Fiordo siamo riusciti a tenere in piedi una buona rosa.

C’era la consapevolezza da parte mia che questa squadra potesse esprimersi ad alti livelli come d’altronde stava facendo fino a poche settimane fa.

La drastica decisione che ho preso è dovuta al fatto che in queste due ultime partite che reputavo di difficoltà inferiore rispetto a tutte le altre, non ho visto il mio Santa Marinella, non ho visto la mia squadra di poche settimane fa. Purtroppo, ho visto una squadra inerme, sono state due partite in cui la squadra ha subito in maniera considerevole le due avversarie che abbiamo incontrato, sicuramente inferiori a noi.

Non mi sentivo più la mia squadra , il mio Santa Marinella. Siccome voglio lasciare una squadra in una ottima posizione di classifica quale è , voglio che con il mio gesto, i giocatori abbiano per il mio successore al quale auguro un grosso in bocca al lupo, linfa per potersi esprimere ai livelli ai quali si esprimevano.

È una decisione presa a malincuore ma sicuramente a fin di bene, perché credo che siamo una squadra da vertice e che con questa sterzata i ragazzi tornino a fare quelle che meglio sanno fare.

Oltre a me lascerà l’incarico anche il mio vice nonché preparatore atletico Fausto Porchianello e insieme ringraziamo la società, il direttore sportivo , tutti i calciatori che abbiamo avuto e speriamo in un finale di stagione alla grande, perché il Santa Marinella la mia squadra se lo merita tutto”.