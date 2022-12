Telethon 2022: presentato in BNL il nuovo progetto ITFF Cinema Overseas • Terzo Binario News

Si è svolta sabato 17 Dicembre a Roma presso la sede BNL 3 di Piazza Bologna, la presentazione di CINEMA OVERSEAS, il nuovo progetto di Virtual Premiere dedicata al Cinema Immersive, ideato dalla Regista e Producer Gioia Perpetua per l’ITFF, con la supervisione del Visual Effects Artist, premio Oscar Gianluca Dentici, il supporto di Francesco Sapio, docente della Fondazione ITS Rossellini e CEO della RedHog Studio, Joseph Lefreve, CEO di Ramon Pictures, l’organizzatore di eventi Alessandro Battaglia, con il patrocinio del comune di Sant’Angelo Le Fratte ed il sindaco Dott. Michele Laurino.

CINEMA OVERSEAS è un’iniziativa dedicata alla avanscoperta delle Nuove Tecnologie, quali la Virtual Production, Virtual Reality ed Augmented Reality attraverso la visione e premiazione di opere cinematografiche completamente immersive.

Per la prima volta in Europa, una programmazione festivaliera avverrà lontana dalla terra ferma, a bordo di una nave da crociera, per avvicinare cineasti appassionati e croceristi curiosi ad un’esperienza tanto futuristica quanto sensoriale.

Al termine della presentazione, il presidente ITFF International Tour Film Festival Piero Pacchiarotti e tutto lo staff hanno consegnato l’ITFF Cinema Award a Gianluca Almi, Head of Retail Banking Division per il supporto che da sempre BNL offre al mondo del cinema.

Si ringraziano per la presenza ed il sostegno Andrea Garofalo, Daniela Poggi, Lea Mornar, Daphne Scoccia, Giuseppe Orsillo, Stefania Meloni, Antonio Cinque, Antonio Di Domenico, Agata Mele, Alessio De Iulis e Mariangela Lonigro.