Anche a Civitavecchia la “XXI Giornata Nazionale del Trekking Urbano” • Terzo Binario News

Anche la nostra Città, Civitavecchia, aderisce alla giornata “XXI Giornata Nazionale del Trekking Urbano”, con l’obiettivo di destagionalizzare e qualificare i flussi turistici mediante la promozione di una modalità di turismo a basso impatto ambientale e rispettosa della qualità di vita dei residenti.

La manifestazione si terrà il 31 ottobre 2024, con il tema guida “Natura ad Arte: memoria, artificio, paesaggio”, avente come obiettivo quello di raccontare la trasformazione di un territorio con la conoscenza umana per la valorizzazione e conservazione della memoria identitaria”, esplorando l’artificio architettonico ed artistico in sintonia con la gli elementi naturali, segni identitari di una città.

“Grazie al Comune di Siena che ha proposto la manifestazione al nostro Comune e che abbiamo accolto subito con gran entusiasmo, Civitavecchia sarà una delle 91 città protagoniste di questo progetto al quale aderiscono dal 2022 anche altre città europee” ha commentato l’Assessore al Turismo Piero Alessi.

La manifestazione rappresenta, oltre che uno strumento di marketing turistico per la promozione delle bellezze locali , anche una leva strategica per l’economia locale.

L’itinerario scelto ha un tempo di percorrenza di un’ora e trenta minuti e si articola lungo un km e mezzo con difficoltà bassa.

Per partecipare chiunque lo desideri può ritrovarsi in Piazza Calamatta , con orario di partenza delle visite guidate in due turni, alle 11.00 oppure alle 15.00.

La guida turistica che accompagnerà i gruppi è Roberta Galletta, che ha proposto il seguente itinerario:

ITINERARIO CITTÀ STORICA

Si snoda sull’area dell’antica città romana di Centumcellae attraverso i caratteristici vicoli e piazze partendo da Piazza Calamatta, sulla quale si affacciano l’Ospedale Vecchio, la chiesa di San Giovanni e l’Antica Rocca Medievale dove accanto si può ammirare il monumento ad Hasekura Tzunenaga, primo ambasciatore orientale in Occidente giunto a Civitavecchia nel 1615, per poi arrivare a Piazzetta Santa Maria e, risalendo la strada, verso la Casa di Santa Fermina. Si prosegue poi verso la Cittadella della Musica, ex Infermeria Presidiaria, e l’antica Piazza San Giovanni e, attraversando l’antica porta medievale dell’Archetto, si entra nel cuore della città, Piazza Leandra, che ospita la settecentesca Chiesa dei Padri Dottrinari, la Casa della Memoria, la medievale Chiesa della Stella e la Casa dei dipinti raffaelleschi. Da qui si può inoltre raggiungere il tradizionale Antico Mercato di Piazza Regina Margherita, luogo simbolo di Civitavecchia. Si arriva poi a Corso Centocelle per concludete l’itinerario vedendo l’ ottocentesco teatro Traiano e il settecentesco Palazzo del Quartierone.

La partecipazione è libera e gratuita

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Roberta Galletta al numero 3472709089