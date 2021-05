Tedesco ospita al Pincio la direttrice della Roma 4 Matranga - Terzo Binario News

“Ho ricevuto la dottoressa Cristina Matranga, nuova direttrice generale della Asl Roma 4.

All’incontro hanno partecipato anche il Vicesindaco Manuel Magliani, gli Assessori ai Servizi Sociali Cinzia Napoli e ai Lavori Pubblici Sandro De Paolis, i capigruppo di Lega e Pd Raffaele Cacciapuoti e Marco Piendibene e il consigliere delegato alla sanità, Massimo Boschini.

È stata l’occasione per conoscere la direttrice, darle il benvenuto e per affrontare i tanti temi sul tappeto nel rapporto tra Amministrazione comunale ed Azienda sanitaria locale, di questi tempi moltiplicati dallo stato emergenziale e dallo sforzo comune per la ripresa in sicurezza delle attività.

La dottoressa Matranga ci ha relazionato sugli Open Day per le vaccinazioni anti-Covid che avranno luogo a breve in città e sulle iniziative, in piedi da lunedì prossimo, della Settimana del Sollievo. Abbiamo inoltre avuto modo di affrontare altri temi: il punto della situazione sull’istituzione del servizio di radioterapia, la possibilità di avviare uno studio epidemiologico sulla zona di Civitavecchia, lo stato di avanzamento del progetto sull’area di via Pecorelli, la creazione di uno hub vaccinale in città. Mi ha fatto piacere potermi confrontare con una donna dinamica e preparata, con la quale avremo comunque modo di approfondire la collaborazione, nel comune interesse del territorio”.

Questo quanto dichiara il Sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco.