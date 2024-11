Taro e Giada, un cucciolone e una micetta che cercano urgentemente casa • Terzo Binario News

TARO TI HANNO SBATTUTO FUORI CASA…NON TI VOGLIONO PIU.TARO È UN CUCCIOLONE DI 10 MESI TAGLIA MEDIA, CASTRATO E BUONISSIMO,VA D’ACCORDO CON TUTTI ANCHE CON I GATTI

.TI HANNO FERITO E NON HO NEANCHE MOLTO TEMPO PER TROVARTI UNA NUOVA E DEGNA FAMIGLIA

VI PREGO CONDIVIDETE TUTTI PER LUI ,NON SO CHE FINE FARÀ SE NON GLI TROVO CASA IN TEMPI BREBI SI TROVA A SIENA, AIUTIAMO TARO

X INFO 339 5418838

GIADA , bellissima gattina tigrata è nata 1.10.2021. Accalappiata a Vignate risulta già sterilizzata ma priva di microchip. E’ molto domestica e socievole. Vaccinata, microchippata, testata FIV FELV negativa.

Venite a prenderla, previo appuntamento, presso il rifugio della Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi)

tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297

rifugio@legadelcanemi.it www.legadelcanemi.it

siamo in FB e twitter @LNDC_MI INSTAGRAM

aperto tutti i giorni, tutto l’anno

dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00



