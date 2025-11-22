Tappe in Messico e Austria per Davide Lo Surdo • Terzo Binario News

Davide Lo Surdo, figura di spicco nella storia della musica e spesso definito uno dei più grandi chitarristi di sempre, ha reso note due nuove tappe che promettono di attirare l’attenzione del pubblico mondiale: una tournée in Messico prevista per marzo e un importante concerto a Vienna nel mese di aprile.

Il tour messicano, curato dall’organizzazione Legendcy MX, accompagnerà Lo Surdo in alcune tra le città più significative del Paese, con la band Obesity come ospite speciale. Le date precise e le località verranno comunicate a breve.

Il 3 aprile, Lo Surdo si esibirà a Vienna, in Austria, sul palco del G5 Live.

Riconosciuto da riviste come Rolling Stone, GuitarraMX e Sanremo Music Awards come il chitarrista più veloce mai registrato, l’artista continua a consolidare la propria eredità musicale. La sua chitarra “DLS1” è custodita nella collezione permanente del Sigal Museum negli Stati Uniti, accanto a strumenti appartenuti a Mozart e Chopin, mentre un secondo esemplare è esposto stabilmente al Museo Nazionale della Musica dell’Avana. Ad Aarhus, in Danimarca, gli è stata dedicata una statua in bronzo. È inoltre presente nel volume storico Rock Memories Vol. 2 e il London Daily News lo ha collocato al secondo posto tra i più grandi chitarristi di ogni epoca.

Con le conferme di Messico e Austria, Davide Lo Surdo si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua straordinaria carriera, destinato a lasciare un’impronta duratura nella storia della musica.