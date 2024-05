Nuovo record di passeggeri all'aeroporto di Fiumicino: quasi 158mila persone in un giorno • Terzo Binario News

I dati sono stati registrati nella giornata di venerdì 17 maggio

Quasi 158mila persone in un giorno solo per poco meno di 100 transiti totali, in partenza e in arrivo. È il nuovo record assoluto di passeggeri, in un solo giorno, raggiunto dall’aeroporto di Fiumicino. Numeri registrati venerdì 17 maggio. Lo riferisce in una nota, pubblicata sui social, Aeroporti di Roma.

“Questo importante risultato – dichiarano i vertici della società -, con i riconoscimenti internazionali che confermano Fiumicino come il migliore scalo europeo per qualità del servizio, si inserisce nell’ampia progettualità che ha l’obiettivo di delineare l’aeroporto del futuro, accompagnando i viaggiatori durante tutta l’esperienza di volo, fornendo loro, prima, dopo e durante, ogni giorno, i servizi più innovativi. Consapevoli – concludono – che il meglio deve ancora venire”