Tamponamento a catena sull'Aurelia Nord fra tre fugoni e un carro attrezzi a Civitavecchia • Terzo Binario News

Per i Vigili del Fuoco anche un altro intervento

Tamponamento a catena sull’Aurelia Nord a Civitavecchia nei pressi del civico 86.

Intorno alle 11.30 si sono scontrati tre furgoni e un carro attrezzi.

Necessario l’intervento del 118 per soccorrere i feriti e quello dei pompieri per la messa in sicurezza dei mezzi incidentati.

Sul posto la Municipale di Civitavecchia.

Invece prima di questa uscita, c’è stata una verifica di stabilità in corso Marconi con l’autoscala per la rimozione di intonaci pericolanti.