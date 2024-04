SuperProvincia, il Pd Allumiere ospita Sanna: "Proposta fallita in partenza" • Terzo Binario News

“Un’iniziativa straordinariamente partecipata quella di ieri ad Allumiere, organizzata congiuntamente dai circoli PD di Allumiere, Canale e Tolfa, per discutere nei contenuti e nel metodo sulla proposta di costituzione di una nuova provincia avanzata da alcuni sindaci del territorio.

A partecipare il Vicesindaco della Città Metropolitana di Roma Capitale, Pierluigi Sanna, che, numeri e dati alla mano, ha spiegato il perché si tratta di una proposta già fallita in partenza sia dal punto di vista giuridico sia amministrativo, ma anche economico.

Attraverso gli interventi di Michela Califano, Emiliano Minnucci e Antonio Rosati è stato possibile discutere anche sulle motivazioni politiche che spingono il Partito Democratico ad assumere una posizione che può definirsi ormai nettamente contraria.

“Siamo orgogliosi come PD di aver avviato una discussione seria sull’argomento, fatta di confronto e dialogo, ma soprattutto motivata dalla volontà di fare informazione su un tema fondamentale per la governance del territorio. Siamo certamente consapevoli che Città Metropolitana debba porre maggiore attenzione ai problemi delle realtà più lontane dal centro ed intervenire in modo più incisivo al fine di valorizzare il tessuto delle vocazioni e il patrimonio locale.

Crediamo, però, che la risposta non sia relegare il territorio in un futuro pieno di incognite e di incertezze, ma impegnarsi insieme per modificare l’assetto delle Province, quello cioè scaturito dalla legge fatta per “abolirle” e che invece di fatto ha generato Enti di secondo livello spesso lontani dalle esigenze dei territori”, così affermano i rappresentanti del PD di Allumiere.

“Ringraziamo tutte le persone intervenute e tutti i militanti dei diversi circoli del coordinamento che hanno partecipato. Ringraziamo anche il Sindaco Luigi Landi che, invece, ha voluto spiegare i motivi del suo sostegno alla proposta sulla nuova Provincia.

Abbiamo voluto raccontare la nostra posizione con un’assemblea pubblica aperta a tutti: cittadini, amministratori e militanti”. Con l’occasione i nostri consiglieri di opposizione Nicol Frezza e Enrico Fracassa hanno illustrato alcune criticità di Allumiere al Vicesindaco della Città Metropolitana di Roma, Pierluigi Sanna, in particolar modo lo hanno accompagnato a vedere la frana in via A. Klitsche, esortando un ulteriore intervento per terminare la messa in sicurezza dell’area.

La politica come strumento al servizio dei cittadini”.

Pd Allumiere