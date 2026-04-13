Summer Festival a Civitavecchia, Fi Giovani: "Il Pincio lo ha fatto morire" • Terzo Binario News

n“Alla luce degli ultimi fatti emersi a Civitavecchia, Forza Italia Giovani rompe definitivamente il silenzio: non resteremo più a guardare mentre questa amministrazione porta la città al declino.

Sono due anni che chiediamo risposte. Due anni di silenzi, di porte chiuse, di arroganza politica. Il Sindaco Marco Piendibene e la sua Giunta hanno scelto di non ascoltare, di non confrontarsi, di non dare spiegazioni ai cittadini.

Il risultato è sotto gli occhi di tutti: una città ferma, senza visione, senza coraggio, senza futuro.

Dal caso del Festival di Montegrappa, gestito con indecisione e continui dietrofront, fino al colpo finale: la morte del Civitavecchia Summer Festival.

Nel 2022 e nel 2023 Civitavecchia era tornata a vivere, con artisti di livello internazionale e migliaia di presenze. Nel 2024 il nulla. Nel 2025 un evento ridimensionato, senza ambizione. E oggi, nel 2026, possiamo dirlo chiaramente: avete fatto morire ufficialmente il Civitavecchia Summer Festival.

Avete tolto ai giovani l’unico grande evento che dava vita alla città.

E mentre Civitavecchia si spegne, i ragazzi sono costretti ad andare altrove: Ladispoli, Santa Severa, Tolfa, Allumiere. Comuni più piccoli che oggi fanno più di noi, dimostrando cosa significa avere idee, programmazione e rispetto per i cittadini.

Qui invece si naviga a vista, senza progettualità, senza dignità politica.

E allora viene da chiedersi: com’è possibile che non si riesce ad intercettare fondi regionali ed europei come le altre amministrazioni? Mancanza di volontà? O incompetenza amministrativa? Quali sono le priorità di questa amministrazione?

Perché mentre i giovani vengono lasciati senza eventi, senza spazi e senza opportunità, qualcuno pensa ad altro. E i cittadini vedono, capiscono e giudicano.

Sindaco Piendibene, abbia il coraggio di metterci la faccia.

Esca dal silenzio, smetta di nascondersi dietro la poltrona e venga a confrontarsi pubblicamente con i giovani di questa città.

Noi chiediamo un incontro aperto in Comune, davanti ai cittadini, per spiegare queste scelte e dire chiaramente quale futuro volete per Civitavecchia.

Se un futuro esiste.

Perché oggi la verità è una sola: state spegnendo Civitavecchia e state cacciando via un’intera generazione.

Noi non lo permetteremo.

Forza Italia Giovani – Civitavecchia